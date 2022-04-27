Півзахисник "гірників" Майкон, який на правах оренди виступає за Корінтіанс, приніс своїй команді перемогу у поєдинку з принциповим суперником.

Кубок Лібертадорес, 3-тур

Корінтіанс (Бразилія) – Бока Хуніорс (Аргентина) – 2:0

Голи: Майкон, 5, 78

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У черговому матчі найкращих команд Південної Америки бразильці впевнено розібрались з аргентинцями. Героєм поєдинку став хавбек Шахтаря Майкон, якому вдалось оформити дубль.

На початку матчу бразилець елегантно замкнув м'яч головою у кут воріт після навісу, а наприкінці зустрічі мало не порвав сітку потужним ударом з лінії воротарського майданчика. Перемога дозволила Корінтіансу набрати 6 очок і очолити групу Е.

До слова, це перші результативні дії футболіста у 6 матчах після повернення до Корінтіанса.

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