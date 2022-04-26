"На гру ми вийшли у спеціальних футболках. Уже 215 дітей загинуло в Україні, і ці футболки – наше послання світу і спосіб показати, що країна страждає від російської окупації та війни.

"Гол у ворота Антальяспора присвячую Україні": Соломон пророкує Шахтарю велике майбутнє

Днями у мене також народилась дитина, і я долучився до команди, щоб допомогти хлопцям донести до світу те, що відбувається у нашій країні. Моя сім’я з Києва, зараз усі ми – біженці. Усі мої рідні перебувають в іншому місті, моя дружина не змогла народити вдома, у нормальних умовах. Ми сиділи під обстрілами, бомбардуваннями, і це дуже страшна тема. Звісно ж, цими матчами ми хочемо показати всьому світові, що в нашій країні сьогодні відбувається.

Мені довелося залишити свою родину в Україні. Батьки, немовля – усі в Україні. Щодня в Україні повітряна тривога, можливо, ви цього не знаєте, але зараз над країною постійно літають ракети й бомби.

Я дуже переживаю, та футбол допомагає на пару годин переключитись. Ми знаходимо мотивацію в тому, щоб показати всьому світу ситуацію та зробити так, щоб про нас знав увесь світ. Потрібно, щоб люди замислилися про те, як важко нашій країні. На кожну гру ми виходимо максимально сконцентрованими і граємо за свою країну, за свій народ, за всіх, хто захищає нашу землю, за сім’ї, рідних та близьких", – цитує Судакова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, напередодні Шахтар у благодійному матчі оформив камбек з Анальяспором, голами відзначились Соломон та Топалов.

Шахтар здобув вольову перемогу над Антальяспором – "гірники" вшанували вбитих дітей, нагадавши про трагедію в Одесі