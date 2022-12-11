Полузащитник Майкон, выступающий на правах аренды за Коринтианс, имеет определенные проблемы с Шахтером.

Контракт 25-летнего хавбека с бразильцами истекает уже 31 декабря. "Народная команда" стремилась бы оставить футболиста у себя, сообщает Globo Esporte .

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Шахтер устраивает только полноценный трансфер. Коринтианс пока не готов платить 7 миллионов евро, которые требуют "горняки". Клуб предпочел бы еще на год продлить аренду. Майкон не спешит возвращаться в Украину и рассматривает вариант остаться на родине.

Контракт полузащитника с дончанами рассчитан до 2025 года. За Коринтианс он провел 26 поединков в 2022 году, забив два мяча.

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