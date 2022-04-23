"Такого на моей памяти в Святой Галичине точно не было (в Тернополе женщина на машине въехала в собор УГКЦ и разбила плащаницу, – прим.).

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Помню, в 90-е большой резонанс вызвало появление в кафедральном кафе в Пасхальную пятницу бухого вратаря Нивы Андрея Кураева с каким-то дружком. Он тогда громко матерился, выкручивал руки священнику и был задержан милиционерами. Но чтобы машиной протаранить дверь и въехать в плащаницу...

Пеес. В последние годы Кураев жил в родном Донецке и поддерживал дыниры", – написал Вербицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Кураев начал профессиональную карьеру в 1992 году в Шахтере. За Ниву выступал с 1994 по 1997 годы. Успел также поиграть за донецкий Металлург (дважды), Шахтер (еще раз), Ворсклу, Кривбасс, Зарю, Олимпик и российскую Кубань.

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