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Шахтар готовий піти назустріч ультрас і скасувати нові правила відвідування виїзних матчів

18:25 212 Читать на русском
Шахтар готовий піти назустріч ультрас і скасувати нові правила відвідування виїзних матчів
Шахтар готовий піти назустріч вболівальникам / Фото ФК Шахтар

Керівник департаменту з комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов прокоментував ситуацію щодо нових правил ідентифікації вболівальників на виїзних поєдинках донецького клубу.

"Рішення провведення нових правил було прийнято з кількох причин. По-перше, нас турбує той факт, що за рішенням КДК ФФУ вже два виїзних матчі поточного сезону Шахтар грав без своїх вболівальників.

"Сьогодні тебе сфоткав клуб, а завтра ти у папках спецслужб", – фанати Шахтаря – проти нових правил придбання квитків

По-друге, за останні кілька років клуб виплатив величезні суми штрафів. Платимо за дії ультрас на домашніх і виїзних матчах: за піротехніку, заборонену символіку, скандування нецензурних та неонацистських гасел.

Ультрас – це радикальний рух, який за своєю природою прагне виділитися, при цьому в більшості випадків робить це нехтуючи суспільними нормами і правилами. Вони кажуть, що ідентифікація та вхід на стадіон за паспортами – це поза законом. А кельтські хрести, неонацистські скандування і символіка, піротехніка – це за яким законом?

В Шахтарі готові відмовитися від ідеї ідентифікації, якщо спільно з ультрас дійдемо згоди з низки питань, а саме – як нам уникнути порушень регламенту, дискваліфікації стадіону і не платити величезні штрафи. Ми готові зустрітися з ультрас і обговорити всі ці питання", – цитує Свиридова видання tribuna.

Нагадаємо, раніше фанати "гірників" виступили проти нововведення клубу, продавати квитки на виїзні матчі за паспортними даними.

Ультрас Шахтаря виступили з різкою заявою щодо нових правил відвідування виїзних матчів "гірників"

Теги
Юрій Свиридов Шахтар Шахтар ультрас
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