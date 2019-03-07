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Матвиенко: Мне действительно нравится Челси еще с детства

12:07 53 Читати українською
Матвиенко: Мне действительно нравится Челси еще с детства
Николай Матвиенко / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал итог матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - Манчестер Юнайтед и поделился ожиданиями от матча 21 тура УПЛ против Карпат и поединка 1/8 финала Лиги Европы Челси – Динамо.

"Соперника еще не изучали. Сложно что-то сказать о них, постоянно меняют тактику, проводят кардинально разные матчи: прекрасно с Ворсклой и неудачно со Львовом. С новым тренером Карпаты изменились. Думаю, в лучшую сторону.

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Хватит ли мотивации до конца чемпионата? Отрыв от Динамо не столь большой, еще деление на шестерки. Впереди по две очень сложные игры с Динамо и Александрией. Нельзя расслабляться.

На какой позиции мне комфортнее? Мне комфортно на поле. Главное – играть. Где тренер поставит, там мне удобно.

Лига чемпионов? Вчера смотрел ПСЖ. Очень понравился футбол: интересный, качественный. Я хотел, чтобы прошел Манчестер Юнайтед. Молодцы. Поздравляю Фреда, он провел хорошую игру, прекрасно отработал в обороне.

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Обязательно буду смотреть Челси – Динамо. Мне действительно с детства нравится Челси. Никаких прогнозов дать не могу. Будет интересно. С игроками Динамо не общался по этому матчу, уже в сборной поговорим. Подсказать им слабые стороны Челси? Думаю, тренер им все расскажет", – сказал Матвиенко.

Источник: Футбол 24
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