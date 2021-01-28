"Насправді ми поки далекі від оптимальної форми. Однак через товариські ігри ми набираємо і дивимося, чого не вистачає команді і що потрібно поліпшити.

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Моя думка – фізична форма готова відсотків на 50", – сказав Матвієнко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Шахтар запланував два збори в Туреччині. Перший пройшов з 17 по 26 січня, після чого команда ненадовго повернулась в Україну. Другий збір пройде з 29 січня по 5 лютого – також в Белеку.

До слова, "гірники" йдуть другими у турнірній таблиці чемпіонату України, відстаючи від Динамо на один бал. У плей-офф Ліги Європи команда Луїша Каштру пробилася завдяки третій сходинці в групі Ліги чемпіонів. Суперником Шахтаря в 1/16 фіналу стане Маккабі з Тель-Авіва.

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