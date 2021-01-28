Матвієнко відверто оцінив готовність Шахтаря до відновлення сезону після першого зимового збору
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко розповів про роботу "гірників" на першому турецькому зборі.
"Насправді ми поки далекі від оптимальної форми. Однак через товариські ігри ми набираємо і дивимося, чого не вистачає команді і що потрібно поліпшити.
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Моя думка – фізична форма готова відсотків на 50", – сказав Матвієнко у коментарі програмі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, Шахтар запланував два збори в Туреччині. Перший пройшов з 17 по 26 січня, після чого команда ненадовго повернулась в Україну. Другий збір пройде з 29 січня по 5 лютого – також в Белеку.
До слова, "гірники" йдуть другими у турнірній таблиці чемпіонату України, відстаючи від Динамо на один бал. У плей-офф Ліги Європи команда Луїша Каштру пробилася завдяки третій сходинці в групі Ліги чемпіонів. Суперником Шахтаря в 1/16 фіналу стане Маккабі з Тель-Авіва.
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