"На самом деле мы пока далеки от оптимальной формы. Однако через товарищеские игры мы набираем и смотрим, чего не хватает команде и что нужно улучшить.

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Мое мнение – физическая форма готова процентов на 50", – сказал Матвиенко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Шахтер запланировал два сбора в Турции. Первый прошел с 17 по 26 января, после чего команда ненадолго вернулась в Украину. Второй сбор пройдет с 29 января по 5 февраля – также в Белеке.

К слову, "горняки" идут вторыми в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от Динамо на один балл. В плей-офф Лиги Европы команда Луиша Каштру пробилась благодаря третьей строчке в группе Лиги чемпионов. Соперником Шахтера в 1/16 финала станет Маккаби из Тель-Авива.

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