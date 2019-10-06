Матвієнко: СК Дніпро-1 не грає в "бий-біжи", Шахтарю буде нелегко

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко поділився очікуваннями від матчу 10-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

"Ми розібрали гру команди з Дніпра. На нас чекає непростий матч. Суперник намагається демонструвати цікавий футбол, виходити в атаку через пас і не грає в "бий-біжи".

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Упевнений, що Шахтарю в Дніпрі буде нелегко. Але все одно наші думки тільки про три очки в цьому матчі", – цитує Матвієнка footballtv.ua.

До слова, сам Матвієнко у матчі проти команди Дмитра Михайленка не зіграє. Делегація "гірників" вирушила до Дніпра без нього та Сергія Болбата. Нагадаємо, матч 10-го туру УПЛ СК Дніпро-1 – Шахтар розпочнеться сьогодні о 14:00.

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