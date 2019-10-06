Матвієнко: СК Дніпро-1 не грає в "бий-біжи", Шахтарю буде нелегко

Україна — 13:17 257
-
СК Дніпро-1 – Шахтар: стартові склади на матч УПЛ, Коноплянка, Додо та Бондар виходять з перших хвилин
-
Шевченко довикликав у збірну України ще одного голкіпераЗбірна України — 13:13 424
-
Мессі – жах Севільї, він нікому не забивав більше, але легенда Барселони закликає не випускати Лео проти "рохібланкос"Іспанія — 12:49 281
-
Вест Хем – Крістал Пелас: Ярмоленко віддав передгольовий пас, створив найкращий момент і отримав чудову пресуАнглія — 5 жовт 5780
-
Львів у меншості відібрав очки у ЗоріУкраїна — 5 жовт 806