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Матвиенко: СК Днепр-1 не играет в "бей-беги", Шахтеру будет нелегко

11:52 40 Читати українською
Матвиенко: СК Днепр-1 не играет в "бей-беги", Шахтеру будет нелегко
Николай Матвиенко / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

 

"Мы разобрали игру команды из Днепра. Нас ждет непростой матч. Соперник пытается демонстрировать интересный футбол, выходить в атаку через пас и не играет в "бей-беги".

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Уверен, что Шахтеру в Днепре будет нелегко. Но все равно наши мысли только о трех очках в этом матче", – цитирует Матвиенко footballtv.ua.

К слову, сам Матвиенко в матче против команды Дмитрия Михайленко не сыграет. Делегация "горняков" отправилась в Днепр без него и Сергея Болбата. Напомним, матч 10-го тура УПЛ СК Днепр-1 – Шахтер начнется сегодня в 14:00.

СК Днепр-1 - Шахтер: анонс матча УПЛ

blog_ava
СК Днепр-1 – Шахтер: анонс матча УПЛ
08:30
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Шахтер Шахтер Николай Матвиенко Николай Матвиенко СК Днепр-1 - Шахтер
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