Матвиенко: СК Днепр-1 не играет в "бей-беги", Шахтеру будет нелегко

Защитник Шахтера Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

"Мы разобрали игру команды из Днепра. Нас ждет непростой матч. Соперник пытается демонстрировать интересный футбол, выходить в атаку через пас и не играет в "бей-беги".

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Уверен, что Шахтеру в Днепре будет нелегко. Но все равно наши мысли только о трех очках в этом матче", – цитирует Матвиенко footballtv.ua.

К слову, сам Матвиенко в матче против команды Дмитрия Михайленко не сыграет. Делегация "горняков" отправилась в Днепр без него и Сергея Болбата. Напомним, матч 10-го тура УПЛ СК Днепр-1 – Шахтер начнется сегодня в 14:00.

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