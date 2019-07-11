toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Матвієнко: Шахтар з АПОЕЛом перебували в рівних умовах, але ми ще не до кінця готові

11 липня 23:32 42 Читать на русском
Матвієнко: Шахтар з АПОЕЛом перебували в рівних умовах, але ми ще не до кінця готові
Матвієнко у матчі проти АПОЕЛа / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував поразку від АПОЕЛа у контрольному матчі (0:1).

Товариські матчі
Шахтар
0
0 : 1
1
АПОЕЛ
18:30 11:07:2019
завершено
 

"Хотіли перемогти, проте нам протистояв хороший суперник. Але наше завдання було в іншому – підготуватися і зрозуміти нашу стратегію, як будемо рухатися по ходу сезону.

Шахтар – АПОЕЛ – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Думаю, це впливало, але АПОЕЛ теж готується зараз, і вони мають такі ж навантаження. Так що умови були рівні.

Ще не до кінця готові, але поступово набираємо кондиції. Є ще час. Повертаємося до Києва, де продовжимо підготовку, а також проведемо кілька спарингів. Сподіваюся, наберемо потрібну форму і будемо готові на сто відсотків", – цитує слова Матвієнка YouTube-канал Шахтаря.

Шахтар програв АПОЕЛу в заключному матчі на зборах

blog_ava
Ярмоленко зіграв перший матч після важкої травми та допоміг Вест Хему перемогти на зборах Альтах
11 липня
4103
Теги
Микола Матвієнко Микола Матвієнко Шахтар - АПОЕЛ Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
18
год
:
37
хв
Сенегал
19:00
Туніс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук