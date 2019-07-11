Матвієнко: Шахтар з АПОЕЛом перебували в рівних умовах, але ми ще не до кінця готові

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував поразку від АПОЕЛа у контрольному матчі (0:1).

"Хотіли перемогти, проте нам протистояв хороший суперник. Але наше завдання було в іншому – підготуватися і зрозуміти нашу стратегію, як будемо рухатися по ходу сезону.

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Думаю, це впливало, але АПОЕЛ теж готується зараз, і вони мають такі ж навантаження. Так що умови були рівні.

Ще не до кінця готові, але поступово набираємо кондиції. Є ще час. Повертаємося до Києва, де продовжимо підготовку, а також проведемо кілька спарингів. Сподіваюся, наберемо потрібну форму і будемо готові на сто відсотків", – цитує слова Матвієнка YouTube-канал Шахтаря.

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