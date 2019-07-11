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Матвиенко: Шахтер с АПОЭЛом находились в равных условиях, но мы еще не до конца готовы

11 июля 23:34 7 Читати українською
Матвиенко: Шахтер с АПОЭЛом находились в равных условиях, но мы еще не до конца готовы
Матвиенко в матче против АПОЭЛа / фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал поражение от АПОЭЛа в контрольном матче (0:1).

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Шахтер
0
0 : 1
1
АПОЭЛ
18:30 11:07:2019
завершено
 

"Хотели победить, но нам противостоял хороший соперник. Но наша задача была в другом – подготовиться и понять нашу стратегию, как будем двигаться по ходу сезона.

Шахтер – АПОЭЛ – 0:1 – видео гола и обзор матча

Думаю, это влияло, но АПОЭЛ тоже готовится сейчас, и они имеют такие же нагрузки. Так что условия были равны.

Еще не до конца готовы, но мы постепенно набираем кондиции. Есть еще время. Возвращаемся в Киев, где продолжим подготовку, а также проведем несколько спаррингов. Надеюсь, наберем нужную форму и будем готовы на сто процентов", – цитирует слова Матвиенко YouTube-канал Шахтера.

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Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер - АПОЭЛ Шахтер Шахтер
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