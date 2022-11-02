Коментатор Роман Бебех не здивований, що чутки про захисника Шахтаря Миколу Матвієнка в АПЛ спалахнули з новою силою.

"Матвієнко в кар'єрі вже мав ситуацію, коли міг перейти в Арсенал, але тоді Шахтар не відпустив. Мені розповідала Влада Зінченко про момент, коли Олександру телефонували з Арсенала. Тоді вже був Артета і запитував про Колю Матвієнка.

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Зінченко запевнив, що він готовий грати на цьому рівні, а про англійську мову сказав дуже обережно. Але цей момент можна підтягнути. А щодо Брайтона, то не варто забувати про Андреа Малдеру, який там допомагає Де Дзербі. Цей тренер чудово знає Матвієнка за збірною України", – поділився Бебех у ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, минулого літа в Арсеналі опинився сам Зінченко, а Матвієнко має контракт з Шахтарем до 2025 року.

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