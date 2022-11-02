Комментатор Роман Бебех не удивлен, что слухи о защитнике Шахтера Николае Матвиенко в АПЛ вспыхнули с новой силой.

"Матвиенко в карьере уже имел ситуацию, когда мог перейти в Арсенал, но тогда Шахтер не отпустил. Мне рассказывала Влада Зинченко о моменте, когда Александру звонили из Арсенала. Тогда уже был Артета и спрашивал о Коле Матвиенко.

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Зинченко заверил, что он готов играть на этом уровне, а об английском языке сказал очень осторожно. Но этот момент можно подтянуть. А что касается Брайтона, то не стоит забывать об Андреа Малдере, который там помогает Де Дзерби. Этот тренер прекрасно знает Матвиенко по сборной Украины", – поделился Бебех в эфире MEGOGO.

Напомним, прошлым летом в Арсенале оказался сам Зинченко, а у Матвиенко есть контракт с Шахтером до 2025 года.

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