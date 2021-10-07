"Ми розуміємо всю важливість майбутніх матчів, тому і настрій у збірній відповідний. Всі футболісти працюють з максимальною відповідальністю. Ми віримо в позитивний для нас результат.

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Ситуація у групі складається так, що для нас кожен матч ключовий. Втрата очок призведе до дуже поганих наслідків. Ми налаштовуємося на кожен поєдинок, як на останній.

Домашню зустріч проти фінів можна назвати нещасним випадком. У Києві у нас було достатньо моментів, щоб збільшити свою перевагу, але після помилки в обороні все закінчилося нічиєю. Точно можу запевнити, що збірна України зробить все, щоб перемогти", – сказав Матвієнко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, у жовтні "синьо-жовтим" належить зіграти два матчі кваліфікації ЧС-2022: 9-го числа проти Фінляндії на виїзді і 12-го – у Львові проти Боснії та Герцеговини.

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