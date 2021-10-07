"Мы понимаем всю важность предстоящих матчей, поэтому и настроение в сборной соответствующее. Все футболисты работают с максимальной ответственностью. Мы верим в положительный для нас результат.

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Ситуация в группе складывается так, что для нас каждый матч ключевой. Потеря очков приведет к очень плохим последствиям. Мы настраиваемся на каждый поединок, как на последний.

Домашнюю встречу против финнов можно назвать несчастным случаем. В Киеве у нас было достаточно моментов, чтобы увеличить свое преимущество, но после ошибки в обороне все закончилось ничьей. Точно могу заверить, что сборная Украины сделает все, чтобы победить", – сказал Матвиенко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, в октябре "сине-желтым" предстоит сыграть два матча квалификации ЧМ-2022: 9-го числа против Финляндии на выезде и 12-го – во Львове против Боснии и Герцеговины.

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