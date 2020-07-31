Шеффілд Венсдей розпочне наступний сезон з велетенським очковим штрафом через фінансові махінації

Клуб Чемпіоншипу розпочне нову кампанію зі штрафом у 12 очок, інформує ВВС.

Фулхем поступився Кардіффу, але прорвався у фінал Чемпіоншипу – відомі претенденти на вихід в АПЛ

Причиною такого рішення стали махінації з фінансовими звітами Шеффілд Венсдей. "Сови" декларували продаж нерухомості навколо власного стадіону Хіллсборо у звіт за сезон 2017/18, хоча угода відбулася на рік пізніше.

Зазначимо, що команда Гаррі Монка завершила сезон на 16 сходинці Чемпіоншипу з 56 очками в активі. Якби покарання набуло чинності вже у цій кампанії, то Шеффілд Венсдей не зміг би уникнути зони вильоту – відрив склав всього 8 очок.

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