Островитяне на своем официальном сайте объявили о назначении 59-летнего специалиста. Контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Экс-тренер Милевского и Ювентуса возглавил Верону

Кальяри уволил Леонардо Семпличи из-за ужасных результатов в начале сезона. Команда набрала лишь очко в трех турах Серии А и расположилась ровно над зоной вылета (17 место). Ближайшим соперником "россоблу" станет Лацио – гостевой матч состоится 19 сентября.

Напомним, последним клубом Маццарри был Торино, который он покинул в феврале прошлого года. Также специалист успел поработать с такими грандами, как Интер и Наполи.

Великі повернення Роналду та Реала, Нагельсманн проти своїх, Зінченко і Ко жадають реваншу – найцікавіші матчі вікенду