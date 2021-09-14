Новим керманичем команди став Ігор Тудор, інформує офіційний сайт "мастифів". Контракт розрахований до кінця сезону 2021/22.

Кальярі звільнив керманича команди

Упродовж минулої кампанії Тудор допомагав Андреа Пірло в Ювентусі. Раніше хорватський фахівець мав досвід самостійної роботи у Хайдуку, ПАОКу, Карабюкспорі, Галатасараї та Удінезе. У Спліті він встиг перетнутись з Артемом Мілевським.

Нагадаємо, Верона стартувала в Серії А з трьох поразок поспіль – від Сассуоло (2:3), Інтера (1:3) та Болоньї (0:1).

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