"Ми не задоволені рішенням CAS і будемо подавати апеляцію. Ми звернемося до Федерального суду Швейцарії, до Європейської комісії, тому що ми вважаємо, що ФІФА порушила антимонопольне законодавство.

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Якщо наприкінці цього сезону ФІФА продовжить використовувати це правило, багато гравців, яких ми підписали раніше, розірвуть свої контракти та підуть безкоштовно. Як ми можемо жити в цих умовах?

Наші збитки становлять 40 мільйонів євро до червня 2023 року, але якщо ФІФА продовжить правило ще на рік, ми матимемо збитки у 70 мільйонів. З деякими гравцями завершаться контракти, і втрати зростуть. Також ми плануємо зустрітися з Європейською асоціацією клубів, щоб створити низку документів, які змінюють систему, що дозволить нам вигравати судові позови з ФІФА", – цитує Палкіна AS.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні ФІФА вирішила захистити легіонерів з УПЛ, дозволивши їм призупиняти контракти з клубами до літа 2023 року. Як наслідок, багато футболістів, на яких був попит, покинули свої команди без будь-якої компенсації (наприклад,якщо організація продовжить своє "правило" ще на один рік – контракти Шахтаря з Тете і Манором Соломоном спливуть і гравці стануть вільними агентами). Всі спроби Шахтаря добитися від ФІФА справедливості, виявилися марними.

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