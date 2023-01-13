Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні переглянув справу і в офіційній заяві також став на бік ФІФА.

"ФІФА залізла в кишеню українських клубів": Палкін – про розгляд справи Шахтаря в CAS

З початку повномасштабної війни Шахтар втратив майже всіх легіонерів без компенсації. Таку ситуацію спричинило нове правило ФІФА, яке дозволило гравцям українських та російських клубів призупиняти контракти до літа 2023 року. "Гірники" розраховували отримати компенсацію у розмірі 50 млн євро, однак зазнали невдачі. Дві різні комісії CAS дійшли висновку, що ФІФА діяла в рамках свого статуту і не порушила жодних юридичних норм.

Окрім Шахтаря, апеляцію подавали 8 російських клубів, проте результат аналогічний.

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