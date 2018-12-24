Матіч розповів, що Сульшер прищеплює Манчестер Юнайтед атакувальний футбол

Хавбек Манчестер Юнайтед Неманья Матіч розповів про перші дні Сульшера на посаді тренера "червоних дияволів".

"Сульшер лише два дні в команді, але ми вже кілька разів спілкувалися. Він сказав нам більше грати в атаку, бути більш небезпечними в нападі, більше бігати і боротися. Це саме те, що ми зробили в матчі з Кардіффом, тому ми щасливі.

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Що стосується відставки Моурінью, то це футбол, таке трапляється. Не тільки тренер винен в поганих результатах, але ми повинні рухатися далі і боротися за клуб.

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Я сказав після гри з Ліверпулем, що футболісти повинні взяти відповідальність на себе і зробити все можливе, щоб поліпшити гру і перемагати якомога частіше", – цитує Матіча Goal.com.