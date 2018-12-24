Екс-форвард Манчестер Юнайтед Саа назвав свого фаворита на посаду головного тренера – це не Почеттіно

Колишній форвард англійського Манчестер Юнайтед Луї Саа поділився думками щодо майбутнього керманича манкуніанців.

"Зінедін Зідан – винятковий гравець і тренер, який не має аналогів. Речі, які він говорить, мені до вподоби.

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Зідан направду живе футболом і наділений всіма необхідними якостями. Він знає, як досягнути балансу атаки та оборони. Як на мене, це найкращий вибір для МЮ. Тут він матиме підтримку вболівальників і керівництва, він на це заслуговує. Але також він потребуватиме часу", – цитує Саа Omnisport.

Минулого тижня боси Манчестер Юнайтед звільнили Жозе Моурінью із посади головного тренера. До кінця сезону з командою працюватиме Уле Гуннар Сульшер, а головними претендентами на постійну роботу з манкуніанцями є Маурісіо Почеттіно (Тоттенхем), Лоран Блан і Зідан (обидва – безробітні).