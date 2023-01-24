Матчі екс-клубу Маліновського заборонили транслювати у Франції – неочікувана причина
14:58 - Читать на русском
Французькі вболівальники тепер не зможуть переглянути поєдинки за участі Аталанти в Серії А.
24’ Анхель Ді Марія
35’ Аркадіуш Мілік
65’ Даніло
Йоакім Меле 46’
Адемола Лукман 53’
24’ Анхель Ді Марія
35’ Аркадіуш Мілік
46’ Йоакім Меле
53’ Адемола Лукман
65’ Даніло
Транслятор beIn Sports відмовився від трансляцій поєдинків Аталанти через їхнього спонсора – Plus500, повідомляє Liberation.
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Річ у тім, що компанія пропонує інвестиційні послуги, пов'язані з ризикованими фінансовими договорами. Реклама цієї компанії заборонена Головним управлінням у справах споживачів та боротьбі з шахрайством у Франції.
Таким чином, у Франції не могли побачити недільний матч між Аталантою та Ювентусом, який завершився фантастичною нічиєю (3:3).
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