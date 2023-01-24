Французькі вболівальники тепер не зможуть переглянути поєдинки за участі Аталанти в Серії А.

Транслятор beIn Sports відмовився від трансляцій поєдинків Аталанти через їхнього спонсора – Plus500, повідомляє Liberation.

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Річ у тім, що компанія пропонує інвестиційні послуги, пов'язані з ризикованими фінансовими договорами. Реклама цієї компанії заборонена Головним управлінням у справах споживачів та боротьбі з шахрайством у Франції.

Таким чином, у Франції не могли побачити недільний матч між Аталантою та Ювентусом, який завершився фантастичною нічиєю (3:3).

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