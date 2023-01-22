Туринці поділили очки з бергамасками (3:3) в рамках 19 туру Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ювентус днями отримав 15-очковий штраф і впав на 10 місце чемпіонату. Вболівальники "Старої Синьйори" зустрілися таке рішення обуренням, освиставши гімн Серії А. Туринці приймали Аталанту та, можливо, мали трішки спокою через відсутність Маліновського – Юве був улюбленою жертвою Руслана.

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Футболісти Ювентуса вийшли на гру злими, ще й пропустили випадковий гол. Щенсни грубо помилився, пропустивши удар Лукмана в ближній кут. Злість "б'янконері" сягнула межі. Вони всіма силами атакували, душили Аталанту, а найгострішим був Ді Марія.

Напруга зростала, адже Юве претендував на три пенальті: Паломіно завалив Міліка, Фаджолі отримав удар по ногах, гості грубо зупинили в штрафному майданчику Локателлі. Суддя проігнорував всі епізоди та ледь відбивався від туринців, але VAR допоміг йому призначити 11-метровий.

Ді Марія реалізував пенальті, а Ювентус не збавив оберти. Через 10 хвилин влетів другий гол. Анхель ефектно зіграв п'ятою на фланзі, Фаджолі прострілив у штрафний майданчик, а Мілік вивів господарів вперед. "Синьйора" заслужено виграла перший тайм.

А на початку другого тайму Ювентус поплив. Аталанта відразу зрівняла рахунок, скориставшись подарунком від Даніло. Лукман покотив на Меле, а той переграв голкіпера. Незабаром Адемола оформив дубль, отримавши ще один класний пас від Бога.

Ювентус все ж врятував матч. Реабілітувався капітан Даніло, цікаво розігравши стандарт з Ді Марією. Аргентинець покотив під удар, а бразилець загнав м'яч у сітку. У підсумку – результативна нічия. Юве набрав 23 очки та піднявся на 9 сходинку, а Аталанта (35 балів) втратила шанс зайти в зону ЛЧ.