Матчі АПЛ розпочнуться із вшанування пам'яті померлого принца Філіпа
Керівництво англійської Прем'єр-ліги ухвалило рішення про вшанування пам'яті принца Філіпа. Герцог Единбурзький помер сьогодні, 9 квітня.
Всі поєдинки 31-го туру АПЛ розпочнуться із хвилини мовчання, повідомляє офіційний сайт змагань. Також заплановано, що футболісти вийдуть на матчі з чорними пов'язками на рукавах.
Капітан англійського клубу помер у віці 32 років
Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя у віці 99 років. Смерть застала герцога Единбурзького у Віндзорському замку, її причину у Букінгемському палаці не називають, але відомо, що останнім часом Філіп перебував на лікуванні та переніс операцію на серці. У червні йому б виповнилось 100 років.
До слова, 31-й тур на Туманному Альбіоні триватиме з 9 по 12 квітня, а центральним матчем туру є протистояння Тоттенхема та Манчестер Юнайтед.
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