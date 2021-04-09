Всі поєдинки 31-го туру АПЛ розпочнуться із хвилини мовчання, повідомляє офіційний сайт змагань. Також заплановано, що футболісти вийдуть на матчі з чорними пов'язками на рукавах.

Капітан англійського клубу помер у віці 32 років

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя у віці 99 років. Смерть застала герцога Единбурзького у Віндзорському замку, її причину у Букінгемському палаці не називають, але відомо, що останнім часом Філіп перебував на лікуванні та переніс операцію на серці. У червні йому б виповнилось 100 років.

До слова, 31-й тур на Туманному Альбіоні триватиме з 9 по 12 квітня, а центральним матчем туру є протистояння Тоттенхема та Манчестер Юнайтед.

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