Все поединки 31-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания, сообщает официальный сайт соревнований. Также запланировано, что футболисты выйдут на матчи с черными повязками на рукавах.

Капитан английского клуба умер в возрасте 32 лет

Напомним, принц Филипп, супруг Елизаветы II, ушел из жизни в возрасте 99 лет. Смерть застала герцога Эдинбургского в Виндзорском замке, ее причину в Букингемском дворце не называют, но известно, что в последнее время Филипп находился на лечении и перенес операцию на сердце. В июне ему бы исполнилось 100 лет.

К слову, 31-й тур на Туманном Альбионе пройдет с 9 по 12 апреля, а центральным матчем тура является противостояние Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед.

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