Луганський клуб зіткнеться з черговими труднощами, які можуть вплинути на результати команди.

Поєдинок 3-го туру групового турніру Ліги конференцій між Маккабі Тель-Авів та Зорею, найімовірніше, буде перенесено через ситуацію в Ізраїлі, повідомив журналіст Ігор Семйон у своєму Telegram-каналі.

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З таким проханням до УЄФА звернувся ізраїльський клуб (країна не може прийняти гру через війну, а громадяни не мають права покидати її територію).

Це може значно ускладнити ситуацію для Зорі: у луганців вже є два перенесені матчі в УПЛ, окрім того команда продовжує боротьбу в Кубку України. Обидві гри з Маккабі необхідно провести до середини грудня – на 18-те число заплановане жеребкування першої стадії плей-офф Ліги конференцій, тому ці матчі переносити на весну не можна.

Нагадаємо, після 10-ти турів Зоря у турнірній таблиці УПЛ йде чотирнадцятою, набравши 6 балів. У Кубку України команда пробилась в 1/4 фіналу турнірну, де зіграє з Чорноморцем, а у групі Ліги конференцій після 2-х турів ділить лідерство з Гентом (у обох по 4 очки).

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