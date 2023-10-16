Луганский клуб столкнется с очередными трудностями, которые могут повлиять на результаты команды.

Поединок 3-го тура группового турнира Лиги конференций между Маккаби Тель-Авив и Зарей, скорее всего, будет перенесен из-за ситуации в Израиле, сообщил журналист Игорь Семйон в своем Telegram-канале.

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С такой просьбой к УЕФА обратился израильский клуб (страна не может принять игру из-за войны, а граждане не имеют права покидать ее территорию).

Это может значительно усложнить ситуацию для Зари: у луганчан уже есть два перенесенных матча в УПЛ, кроме того команда продолжает борьбу в Кубке Украины. Обе игры с Маккаби необходимо провести до середины декабря – на 18-е число запланирована жеребьевка первой стадии плей-офф Лиги конференций, поэтому эти матчи переносить на весну нельзя.

Напомним, после 10-ти туров Заря в турнирной таблице УПЛ идет четырнадцатой, набрав 6 баллов. В Кубке Украины команда пробилась в 1/4 финала турнирную, где сыграет с Черноморцем, а в группе Лиги конференций после 2-х туров делит лидерство с Гентом (у обоих по 4 очка).

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