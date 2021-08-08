"У Зорі з Динамо завжди цікаві ігри. Я дивився товариський матч киян з Фенербахче, але щось конкретне сказати складно, оскільки видно, що Мірча Луческу ще не повністю визначився зі складом, було багато замін. Все ж видно головне – Динамо дуже сильний суперник. Навіть поєдинок з Вересом показав, що команда на ходу.

Луческу оголосив заявку на матч із Зорею – чотири новачки Динамо в обоймі

Чи проблема те, що Зоря не виграє у Динамо п'ять матчів? Будь-яку проблему потрібно виправляти. Не хочу давати якихось обіцянок, але Зоря зробить все, щоб підправити цю статистику. Ми ніколи не відмовляємося від своєї гри, хто б не був нашим опонентом: Шахтар, Динамо чи Лестер. Зоря любить діяти в атакувальному ключі. Точно можу сказати, що відбиватися – це не про нас. Інше питання – наскільки опонент дозволить нам зіграти в свій футбол.

Чи принциповий цей матч для мене? Ні. Просто ми граємо з чемпіоном, а те, що я колись виступав за Динамо, не має ніякого значення. Я гравець Зорі і хочу, щоб моя команда здобула позитивний результат в грі з таким опонентом. Динамо – це представник групового раунду Ліги чемпіонів. Тому для Зорі це стане чудовим тестом", – цитує Громова Команда 1.

Зауважимо, луганці прийматимуть киян вже сьогодні, 8 серпня, у Запоріжжі. Стартовий свисток на Славутич-Арені пролунає о 19:30.

Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ