Луческу оголосив заявку на матч із Зорею – чотири новачки Динамо в обоймі
Головний тренер киян Мірча Луческу остаточно визначився із складом на центральний поєдинок 3-го туру.
Вже сьогодні, 8 серпня, Зоря прийматиме Динамо у Запоріжжі. Стартовий свисток пролунає о 19:30.
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Як повідомляє прес-служба киян, на цей матч вирушили 24 футболісти "біло-синіх". Серед них знайшлось місце одразу чотирьом літнім новачкам – півзахиснику Денису Антюху і форвардам Іллі Шкуріну, Еріку Раміресу й Владиславу Кулачу.
До слова, Динамо та Зоря мають по три залікові бали перед матчем, але кияни провели лише одну зустріч в УПЛ (4:0 проти Вереса), а луганці вже дві (0:1 з Олександрією та 5:1 з Інгульцем).
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