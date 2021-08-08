"У Зари с Динамо всегда интересные игры. Я смотрел товарищеский матч киевлян с Фенербахче, но что-то конкретное сказать сложно, поскольку видно, что Мирча Луческу еще не полностью определился с составом, было много замен. Все же видно главное – Динамо очень сильный соперник. Даже поединок с Вересом показал, что команда на ходу.

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Проблема ли то, что Заря не выиграет у Динамо пять матчей? Любую проблему нужно исправить. Не хочу давать каких-то обещаний, но Заря сделает все, чтобы подправить эту статистику. Мы никогда не отказываемся от своей игры, кто бы ни был нашим оппонентом: Шахтер, Динамо или Лестер. Заря любит действовать в атакующем ключе. Точно могу сказать, что отбиваться – это не про нас. Другой вопрос – насколько оппонент позволит нам сыграть в свой футбол.

Принципиальный ли этот матч для меня? Нет. Просто мы играем с чемпионом, а то, что я когда-то выступал за Динамо, не имеет никакого значения. Я игрок Зари и хочу, чтобы моя команда одержала положительный результат в игре с таким оппонентом. Динамо – это представитель группового раунда Лиги чемпионов. Поэтому для Зари это станет отличным тестом ", – цитирует Громова Команда 1.

Заметим, луганчане будут принимать киевлян уже сегодня, 8 августа, в Запорожье. Стартовый свисток на Славутич-Арене прозвучит в 19:30.

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