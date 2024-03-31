Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що щоб здобути перемогу в АПЛ потрібно виграти всі матчі.

"Щоб взяти АПЛ, потрібно вигравати практично всі матчі. Не думаю, що Арсенал і Ліверпуль втратять багато очок.

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У Ліверпуля є досвід таких ситуацій, в Арсенала – якість. Я навіть не знаю, скільки матчів поспіль вони виграли, вони багато забивають... Ось чому матч з Арсеналом – це фінал. Ми зіграємо у фіналі", – цитує наставника "містян" BBC.

Нагадаємо, зустріч Арсенала та Манчестер Сіті відбудеться о 18:30 за київським часом 31 березня. "Каноніри" мають у своєму активі 64 бали, а "містяни" – 63.

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