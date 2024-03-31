Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что чтобы одержать победу в АПЛ нужно выиграть все матчи.

"Чтобы взять АПЛ, нужно выигрывать практически все матчи. Не думаю, что Арсенал и Ливерпуль потеряют много очков.

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У Ливерпуля есть опыт таких ситуаций, у Арсенала – качество. Я даже не знаю, сколько матчей подряд они выиграли, они много забивают... Вот почему матч с Арсеналом – это финал. Мы сыграем в финале", – цитирует наставника "горожан" BBC.

Напомним, встреча Арсенала и Манчестер Сити состоится в 18:30 по киевскому времени 31 марта. "Канониры" имеют в своем активе 64 балла, а "горожане" – 63.

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