"Реал має дев'ять днів на підготовку до нашої зустрічі в Лізі чемпіонів. Дев'ять! Вони зіграють у цей вікенд, а потім аж після першого чвертьфіналу з нами. Дайте мені ще один день. Один день – різниця буде величезною", – сказав Гвардіола.

Пепа можна зрозуміти. Поки Андрій Лунін з Реалом спокійно готуватиметься до матчу Ліги чемпіонів (9 квітня), Манчестер Сіті проведе дві додаткові гри – проти Астон Вілли (3 квітня) та Крістал Пелас (6 квітня).

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"Чому після матчу-відповіді з Реалом, який буде у середу, ми вже в суботу мусимо їхати на Кубок Англії проти Челсі? Чому не поставити матч на неділю? МЮ і Ковентрі не грають в єврокубках. І нам ще їхати 5 годин до Лондона. Та поїдемо, які проблеми, досвід у нас є", – саркастично заявив тренер Сіті.

"Все впирається у телебачення. А там відповідь одна: ми платимо великі гроші. Транслятори захищають свої інтереси, а я свою команду. На цьому етапі сезону кожен день відпочинку має велике значення в плані відновлення футболістів", – додав Гвардіола.

Манчестер Сіті зіграє з Реалом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, а в АПЛ "містяни" йдуть третіми, відстаючи від Ліверпуля та Арсенала на один бал. Сьогодні команда Гвардіоли зустрічається з Арсеналом.

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