Поєдинок першого туру Копа Судамерікана Барселона – Монтевідео Вондерерс подарував кілька пам'ятних моментів. Невдалий пенальті панєнкою і шедевр прямим ударом з кутового – подивитися було на що.

Копа Судамерікана, 1 тур

Барселона (Еквадор) – Монтевідео Вондерерс (Уругвай) – 4:2

Голи: Мастріані, 9, 11, Карабалі, 35, Діас, 54 – Ріверо, 14, Мендес, 61

Нереалізований пенальті: Діас, 51 (Барселона)

У Гуаякілі в рамках Копа Судамерікана зустрічалися тамтешня Барселона і уругвайський Монтевідео Вондерерс. Вже на 14-й хвилині рахунок був 2:1 на користь господарів, проте найцікавіші події відбулися на старті другого тайму.

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На 51-й хвилині Барселона заробила право на пенальті, який взявся виконувати Даміан Діас. Півзахисник вирішив пробити панєнкою і зганьбився – кіпер не стрибнув і легко забрав м'яч.

Але буквально тут же 35-річний Діас виправився. Ветеран, який майже всю кар'єру відіграв у складі Барси (еквадорської), прямим ударом з кутового застав воротаря зненацька. Де Арруабаррена чекав навісу і вийшов з воріт, а Діас сильним ударом низом за дивовижною траєкторією забив розкішний гол. Помста за незабитий пенальті вдалася.

Матч у підсумку завершився з рахунком 4:2. Завдяки цій перемозі еквадорська Барса очолила групу А, набравши три очки.

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