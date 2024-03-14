Вболівальники одеського Чорноморця не зможуть підтримати команду в поєдинку 21-го туру УПЛ проти Вереса.

"Футбольний клуб Чорноморець вимушений повідомити, що найближчий домашній матч УПЛ буде зіграний без глядачів. Напередодні керівництво клубу отримало повідомлення від ОВА щодо заборони проведення гри з глядачами.

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Причина зрозуміла – підвищений рівень небезпеки в області. Клуб скасовує всі раніше анонсовані заходи заради збереження життя та здоровʼя вболівальників, що для Чорноморця є великим пріоритетом", – йдеться у дописі в офіційному Telegram-каналі одеситів.

До слова, поєдинок Чорноморець – Верес відбудеться 17 березня, початок о 15:30. Одеса останнім часом регулярно потерпає від обстрілів росіянами, через що глядачів не допустять на стадіон.

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