Болельщики одесского Черноморца не смогут поддержать команду в поединке 21-го тура УПЛ против Вереса.

"Футбольный клуб Черноморец вынужден сообщить, что ближайший домашний матч УПЛ будет сыгран без зрителей. Накануне руководство клуба получило уведомление от ОВА о запрете проведения игры со зрителями.

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Причина понятна – повышенный уровень опасности в области. Клуб отменяет все ранее анонсированные мероприятия ради сохранения жизни и здоровья болельщиков, что для Черноморца является большим приоритетом", – говорится в заметке в официальном Telegram-канале одесситов.

К слову, поединок Черноморец – Верес состоится 17 марта, начало в 15:30. Одесса в последнее время регулярно страдает от обстрелов россиянами, из-за чего зрителей не допустят на стадион.

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