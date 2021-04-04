Матч 30-го туру Ла Ліги між Валенсією та Кадісом вибухнув скандалом, який спричинив один із гравців "жовтої субмарини".

На 30-й хвилині зустрічі захисник Валенсії Муктар Діакабі та оборонець Кадіса Хуан Кала зчепились у центрі поля, через що їхні партнери були змушені рознімати гравців.

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Арбітру довелось призупинити поєдинок, оскільки футболісти Валенсії усією командою покинули поле. Пізніше вони повернулись, аби продовжити, проте без головного винуватця скандалу – наставник замінив Діакабі від гріха подалі.

До слова, команди є сусідами у турнірній таблиці – Валенсія та Кадіс посідають 12 та 15 місця відповідно.

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