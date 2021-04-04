Цей матч мав відбутися у травні 2020-го, але обидва баскських клуби домовились перенести його в надії на скасування карантинних норм та повернення вболівальників на трибуни. Пауза затягнулася на рік, за який Атлетік встиг вийти у ще один фінал Кубка Іспанії. Далі відтягувати фінал-2020 було неможливо, тож зустріч призначили на 3 квітня 2021-го. Її вирішили провести у Севільї на Олімпійському стадіоні.

Марселіно повторив досягнення ідола Реала та Луїса Енріке

Обидві команди виставили максимально сильний склад, але перші півгодини матчу не вразили – баски не створили жодного цікавого моменту, обмінявшись кількома заблокованими ударами. Не в останню чергу на зміст гри вплинула затяжна злива, яка нависла над "Ла Картухою". Втім, назвати зустріч нудною теж не можна було, адже Атлетік і Реал Сосьєдад почергово проводили атаки й активно йшли у єдиноборства.

Перший реальний момент стався на 33-й хвилині – і який! Іньїго Мартінес перехопив м'яч на чужій половині, пройшов уперед і метрів з 25-ти вистрілив під поперечину, змусивши Реміро виконувати карколомний стрибок. Алекс врятував Сосьєдад від пропущеного голу. "Королівський клуб" огризнувся на 40-й хвилині непоганим прострілом з правого флангу, який на лінії воротарського був готовий замикати Ісак, однак Іньїго Мартінес накрив передачу. От і вся гострота за 45 хвилин. На перерву команди відправились без забитих голів.

На початку другого тайму зміст гри круто змінився. Вже на 48-й хвилині Реал Сосьєдад міг заробити пенальті внаслідок прориву Оярсабаля лівим флангом та прострілу, який рукою майже на лінії штрафного заблокував Іньїго Мартінес. Арбітр Хав'єр Естрада Фернандес витратив близько трьох хвилин на консультації з VAR, перш ніж відмовити у призначенні "11-метрового". Фол стався за межами карного майданчика.

Не біда! На 58-й хвилині Меріно вирізав шикарну передачу повз Мартінеса на хід Порту, а Іньїго збив Крістіана перед власними воротами. Рефері одразу ж показав центрбеку Атлетіка червону картку та вказав на "позначку"!

Після цього близько п'яти хвилин арбітри вирішували, чи був фол. Зрештою, Хав'єр Естрада Фернандес сам підійшов до екрану, після чого скасував червону картку для Мартінеса, показавши жовту. В пенальті ж ніхто не сумнівався. Мікель Оярсабаль впевнено його реалізував – 0:1! Реал Сосьєдад вийшов уперед.

В середині другого тайму підопічні Іманола Альгуасіла могли подвоїти свою перевагу. Так, на 67-й хвилині вони заробили стандарт в метрах 20-ти від воріт, однак Ісак з нього пробив у стінку. Крім того, захисники Атлетіка програли кілька ривків на власній третині поля – гравці Сосьєдада, однак, не скористалися подібними нагодами. От, власне, і все, що створив "королівський клуб" за 20 хвилин після голу. Команда Марселіно, своєю чергою, взагалі нічим не відповідала – і це при виході на заміну Лопеса, Вільялібре та Весги!

В завершальній частині зустрічі Атлетік так нічого і не вигадав, хоча до десяти хвилин основного часу рефері додав ще вісім. Сосьєдад теж нічим цікавим не відповідав, за виключенням епізоду на 90-й – це Оярсабаль увірвався на лівий край штрафного та пробив у Сімона. Унаї тільки з другої спроби зафіксував м'яч у руках. Зрештою, свисток Хав'єра Естрада Фернандеса зафіксував мінімальну перемогу "королівського клубу".

Таким чином, Атлетік втратив шанс виграти перший за 37 років Кубок Короля, але вже за місяць у підопічних Марселіно буде другий шанс – у фіналі-2021 проти Барси. Реал Сосьєдад, своєю чергою, святкує тріумф у турнірі вперше з 1987 року!

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