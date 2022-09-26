"На жаль, після тривалих перемовин ухвалили рішення не проводити цей матч у столиці Великобританії. Ми доклали всіх зусиль і мали величезне бажання здійснити цю ініціативу, проте обставини склались інакше й завадили нам зіграти з Динамо в Лондоні.

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На першому етапі ми отримали згоду всіх учасників цього заходу – нашого суперника, УПЛ, УАФ. Після цього почали вести перемови зі стадіоном Вест Хема, а паралельно – з іншими клубами. Ще тоді англійці мали побоювання стосовно того, що місяця буде недостатньо для підготовки до проведення такого матчу. Але ми однаково продовжували перемови. На жаль, потім сталася трагічна подія, що паралізувала всю Велику Британію – смерть Королеви Єлизавети II. На два тижні процес було зупинено.

Зараз ми продовжили перемови. Крім того, намагалися домовитись із Челсі щодо проведення матчу на Стемфорд Брідж, однак організувати такий захід на високому рівні неможливо протягом такого короткого терміну. Навіть самі англійці сказали, що це складно зробити.

Нам забракло часу. Організувати матч на високому рівні протягом такого терміну неможливо. Крім того, планували дохід від матчу перерахувати фонду United24, але, враховуючи високі витрати й перелічені вище обставини, ми не бачимо можливості в доході.

Чи може матч другого кола між Динамо й Шахтарем відбутися у Великобританії? Безумовно! Якщо Динамо захоче провести свій домашній матч із Шахтарем у Лондоні, ми всіляко готові їм допомагати. Ми вже маємо певні напрацювання, якими охоче поділимось, адже головною метою такого матчу є допомога Україні. Хочемо подякувати київському Динамо за згоду, а також УАФ і УПЛ. Крім того, дякуємо Міністерству спорту України в особі міністра Вадима Гутцайта й амбасадорові United24 Андрію Шевченку за підтримку нашої ініціативи, сприяння та оперативність.

Де тепер відбудеться матч? Наразі на це запитання немає точної відповіді. Ми розглядаємо два варіанти – або у Варшаві, або у Львові", – цитує Кириленка сайт донеччан.

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