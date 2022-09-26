"К сожалению, после продолжительных переговоров приняли решение не проводить этот матч в столице Великобритании. Мы приложили все усилия и имели огромное желание осуществить эту инициативу, но обстоятельства сложились иначе и помешали нам сыграть с Динамо в Лондоне.

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На первом этапе мы получили согласие всех участников этого мероприятия – нашего соперника, УПЛ, УАФ. После этого начали вести переговоры со стадионом Вест Хэма, а параллельно – с другими клубами. Еще тогда у англичан были опасения относительно того, что месяца будет недостаточно для подготовки к проведению такого матча. Но мы все равно продолжали переговоры. К сожалению, затем произошло трагическое событие, которое парализовало всю Великобританию – смерть Королевы Елизаветы II. На две недели процесс был остановлен.

Сейчас мы продолжили переговоры. Более того, пробовали договориться с Челси о проведении матча на Стэмфорд Бридж, но организовать такое мероприятие на высоком уровне не представляется возможным за столь короткий срок. Даже сами англичане сказали, что это сложно сделать.

Нам не хватило времени. Организовать матч на высоком уровне за такой срок невозможно. Кроме того, планировали доход от матча перечислить фонду United24, но, с учетом высоких издержек и перечисленных выше обстоятельств, мы не видим возможности в доходе.

Может ли матч второго круга между Динамо и Шахтером состояться в Великобритании? Безусловно! Если Динамо захочет провести свой домашний матч с Шахтером в Лондоне, мы всячески готовы им помогать. У нас уже есть определенные наработки, которыми мы с радостью поделимся, ведь главной целью такого матча является помощь Украине. Хотим поблагодарить киевское Динамо за согласие, а также УАФ и УПЛ. Кроме того, благодарим Министерство спорта Украины в лице министра Вадима Гутцайта и амбассадора United24 Андрея Шевченко за поддержку нашей инициативы, содействие и оперативность.

Где теперь состоится матч? Пока на этот вопрос нет точного ответа. Мы рассматриваем два варианта – или в Варшаве, или во Львове", – цитирует Кириленко сайт дончан.

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