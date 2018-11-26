Матч Десна – Зоря відбудеться на Оболонь-Арені, – FootballHub

Матч чемпіонату України між Десною та Зорею відбудеться у Києві.

За інформацією FootballHub, матч 17 туру чемпіонату України між Десною та Зорею відбудеться у Києві на Оболонь-Арені. Повідомляється, що у Чернігові наявні проблеми з підігрівом стадіону.

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Нагадаємо, Десна прийматиме Зорю у передостанньому турі УПЛ у цьому році. Матч повинен відбутись першого грудня, початок гри – 14:00.

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Останній матч чемпіонату України цього року Десна проведе на виїзді. Господарем гри виступатиме Олімпік. Нагадаємо, раніше через відсутність опалення на стадіоні Чорноморець міг не відбутись матч між одеситами та Арсеналом-Київ.