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Матч Десна – Зоря відбудеться на Оболонь-Арені, – FootballHub

20:39 1309 Читать на русском
Матч Десна – Зоря відбудеться на Оболонь-Арені, – FootballHub
Десна / ФК Десна

Матч чемпіонату України між Десною та Зорею відбудеться у Києві.

За інформацією FootballHub, матч 17 туру чемпіонату України між Десною та Зорею відбудеться у Києві на Оболонь-Арені. Повідомляється, що у Чернігові наявні проблеми з підігрівом стадіону.

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Нагадаємо, Десна прийматиме Зорю у передостанньому турі УПЛ у цьому році. Матч повинен відбутись першого грудня, початок гри – 14:00.

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Останній матч чемпіонату України цього року Десна проведе на виїзді. Господарем гри виступатиме Олімпік. Нагадаємо, раніше через відсутність опалення на стадіоні Чорноморець міг не відбутись матч між одеситами та Арсеналом-Київ.

Україна17 тур

Десна - Зоря: Субота 01 грудня 2018

Десна
до матчу
4
дн
:
15
год
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15
хв
Зоря
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Зоря Зоря Десна Десна Оболонь-Арена Десна - Зоря
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