Матар: Дубль у ворота Карпат – мій найкращий матч в Україні

Новачок львівської команди Матар Дійє поділився емоціями після переходу в Карпати.

"Карпати – це команда, яка мені дуже подобається, і я хочу допомогти нам піднятися якомога вище. Так, я пам’ятаю поєдинок проти "зелено-білих" у Львові у попередньому сезоні – тоді я оформив дубль у ворота "левів". Це була хороша гра для мене, я ніколи її не забуду, це найкращий мій матч в Україні.

Карпати орендували Матара Дійє

Мені передусім подобається загострювати дії команди у нападі, намагаюсь вриватися у вільні зони, створювати глибину для атак. Також стараюсь боротись за кожен м'яч та самовіддано грати на другому поверсі.

Проблем з комунікацією у мене немає, адже я грав у футбол у багатьох країнах, тож це частина футбольного життя, до якої я вже звик. Я працюю над своєю фізичною формою. Пропустив тиждень, але в цьому нічого страшного немає. Зараз вже почуваюся краще, я люблю працювати, тому запевняю, що до гри проти СК Дніпро-1 буду готовий", – цитує Матара офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, сенегальський форвард Матар Дійє перейшов до львівської команди на правах оренди з донецького Олімпіка.

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