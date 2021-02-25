Футболісти влаштували масову бійку, і арбітр був змушений припинити поєдинок на 29 хвилині за рахунку 1:1.

Фінал чемпіонату Бразилії U-17 закінчився масовою бійкою – відео безжального побоїща

Захисник Вереса Дмитро Нємчанінов жорстким підкатом збив двох суперників. Гравець Окжетпеса налетів на Нємчанінова та вгатив йому у груди. Зав'язалася сутичка, на поле повибігали навіть тренери та гравці лави запасних. "На жаль, є ідіоти, для яких життя – це війна та агресія... Один з таких грає в Окжетпесі", – прокоментував інцидент блогер та хавбек Вереса Дмитро Поворознюк, який поділився відео з місця подій.

Нагадаємо, рівненці пішли зимувати на другій сходинці Першої ліги. Команда Юрія Вірта проводить свої збори в Туреччині.

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