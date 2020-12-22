Вирішальний поєдинок юнацької першості у Бразилії запам'ятається учасникам матчу на все життя.

Видовищно завершився фінальний матч юнацького чемпіонату Бразилії U-17 між Атлетіко Паранаенсе і Флуміненсе.

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Вже у компенсований до другого тайму час футболіст Атлетіко Паранаенсе сфолив на супернику і той у відповідь вдарив його ногою. Після цього до них підбігли одноклубники і влаштували масову бійку, до якої підключилися запасні гравці, представники клубів і навіть арбітри. Забіяки не нехтували прийомами карате та били навіть лежачих.

Зрештою побоїще вдалося припинити, а дев'ять футболістів отримали червоні картки. До слова, перемогу з рахунком 2:1 здобув Флуміненсе, який і став чемпіоном країни.

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Enquanto isso na final do Brasileirão sub-17. pic.twitter.com/Zy7JsAY3BJ — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 21, 2020