Фінал чемпіонату Бразилії U-17 закінчився масовою бійкою – відео безжального побоїща
Вирішальний поєдинок юнацької першості у Бразилії запам'ятається учасникам матчу на все життя.
Видовищно завершився фінальний матч юнацького чемпіонату Бразилії U-17 між Атлетіко Паранаенсе і Флуміненсе.
"У**буй звідси": керівника стадіону Десни побили і вкинули у сміттєвий бак
Вже у компенсований до другого тайму час футболіст Атлетіко Паранаенсе сфолив на супернику і той у відповідь вдарив його ногою. Після цього до них підбігли одноклубники і влаштували масову бійку, до якої підключилися запасні гравці, представники клубів і навіть арбітри. Забіяки не нехтували прийомами карате та били навіть лежачих.
Зрештою побоїще вдалося припинити, а дев'ять футболістів отримали червоні картки. До слова, перемогу з рахунком 2:1 здобув Флуміненсе, який і став чемпіоном країни.
Гвардіола проти Артети, Анчелотті буде мститись Манчестер Юнайтед та іспит на мужність для Мілана – топ-матчі мідвіку