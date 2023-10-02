Завершував черговий ігровий вікенд в Лізі 1 матч між Ренном та Нантом. Господарі поля здобули перемогу в дербі з рахунком 3:1.

Ліга 1: сенсаційний лідер втратив очки, Фонсека вперше за два тури переміг, Ліон продовжує гнити на дні

Після фінального свистка глядачі побачили маленьку виставу. Маскоти обох клубів вирішили розважити публіку і поштовхалися. Ведмідь Ермініг жорстоко врізався в канарку Рірі. Талісман Нанта впав і не зміг покинути поле без допомоги медиків, які винесли його на ношах.

Нагадаємо, що Ренн перебуває на шостій сходинці з 11 очками. Нант посідає 13 місце, маючи у своєму активі вісім балів.

З третьої ліги до гола на ЧС і номінації на Золотий м'яч – зірка ПСЖ за 90 млн, якому хвороба могла зламати кар'єру