Культовий екс-воротар збірної Колумбії Рене Ігіта шукає лікарню для свого 5-річного племінника, про що він написав у себе у Twitter.

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На автомобіль друзів Рене напали посеред дороги та розстріляли транспортний засіб. У машині також перебував 5-річний похресник колишнього голкіпера, якому сильно пошкодили обличчя.

Нагадаємо, Ігіта був відомим своїми "коронними" ударами зі штрафних та пенальті, а також його називають винахідником удару скорпіона (відбиття м'яча голкіпером п'ятами у стрибку).

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