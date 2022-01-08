Культовый экс-вратарь сборной Колумбии Рене Игита ищет больницу для своего 5-летнего племянника, о чем он написал у себя в Twitter.

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На автомобиль друзей Рене напали посреди дороги и расстреляли транспортное средство. В машине также был 5-летний крестник бывшего голкипера, которому сильно повредили лицо.

Напомним, Игита был известен своими "коронными" ударами со штрафных и пенальти, а также его называют изобретателем удара скорпиона (отражение мяча голкипером пятками в прыжке).

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