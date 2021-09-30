Президент "синьо-гранатових" не збирається миритися з провальним стартом у Лізі чемпіонів. 0:6 після двох турів можуть коштувати посади Рональду Куману.

Після фіаско в Лісабоні (0:3 від Бенфіки) та повернення в Барселону президент "блаугранас" ще вночі ініціював зустріч керівництва у клубному офісі. Гаряча дискусія стартувала одразу після прильоту та тривала до 4-ї години ранку, повідомляє AS.

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Темою розмови прогнозовано було тренерське питання. Лапорта не став ухвалювати рішення щодо відставки Рональда Кумана в Лісабоні, але ситуація складається так, що дні тренера в Барселоні підходять до завершення. Відповідне рішення щодо звільнення 58-річного нідерландця можуть ухвалити вже сьогодні, 30 вересня.

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Фаворитів на посаду нового тренера наразі троє – це Хаві, Роберто Мартінес і Андреа Пірло. Але саме останній став чи не головним претендентом на призначення наставником Барси. Кандидатура екс-тренера Ювентуса імпонує особисто Лапорті, який вбачає в Пірло повторення сценарію з призначенням Франка Райкарда у 2003-му. На користь Андреа грає і те, що він наразі безробітний, на відміну від інших кандидатів.

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